TMW - Inter-Verdi, accordo non così vicino. Incontro nei prossimi giorni

© foto di Federico Gaetano

Simone Verdi non è così vicino all'Inter. Il calciatore del Bologna, che piace anche a Roma e Napoli, è valutato circa 25 milioni di euro, come a gennaio, con i nerazzurri che vorrebbero chiudere velocemente. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per capire quali possano essere gli scenari, con l'Inter che è sì in pole, ma che non ha ancora trovato la chiave di volta per aprire tutti i meccanismi.