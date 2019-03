Fonte: Dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

In zona mista dalla Dacia Arena di Udine ai microfoni di TMW è intervenuto il centrocampista del Cagliari e della Nazionale azzurra Nicolò Barella che ha così commentato il 2-0 dell’Italia alla Finlandia: “È stata una bellissima serata, in primis per la vittoria, poi viene il gol. Sono riuscita a dare una mano alla squadra e sono contento. Siamo un giusto mix di giovani che hanno voglia di emergere e giocatori d’esperienza. Loro avevano chiuso le linee, non riuscivamo a trovare i filtranti. Giocare con Jorginho e Verratti è bellissimo, sono due giocatori fortissimi e mi mettono in condizione di fare sempre bene. Quanto pesa la prima vittoria? Pesa tanto, ma la cosa più importante è l’atteggiamento, poi le vittorie sono una conseguenza. Possiamo fare sempre di più, ma spesso siamo anche sfortunati. Abbiamo occasioni che non riusciamo a realizzare, ma col lavoro riusciremo a migliorare anche questo. Una parte di questo gol è dedicato anche alla mia città che mi dimostra sempre grande affetto. Se resto a Cagliari a vita? Non lo so, vediamo”.