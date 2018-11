TMW - Italia, il Meazza fischia al nome di Bonucci

Fonte: Dall'inviato a Milano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grande entusiasmo a San Siro per l'Italia, questa sera in Nations League, contro il Portogallo. Per tutti grandi "olè", tranne per Leonardo Bonucci. Al momento della presentazione del calciatore, ex Milan e ora tornato alla Juventus, lo stadio Meazza ha subissato lo speaker di fischi e versi di disapprovazione.