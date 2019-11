TMW - Italia, Mancini: "Barella in poco tempo è diventato uno dei migliori"

Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

"I tifosi si sono riavvicinati, questa era la cosa più importante da fare". Il ct dell'Italia Roberto Mancini, presente a Roma per l'evento Social Football Summit, parla così dell'ottimo momento degli azzurri e delle previsioni in vista dell'Europeo. "Potevamo riportare i tifosi a seguire la squadra solo cercando di fare delle buone cose e giocando bene. Poi il fatto di aver sempre vinto ci fa molto piacere. Ancora non abbiamo vinto nulla, ma abbiamo messo le basi per il futuro e fatto una squadra in breve tempo".

Tanti esordienti, tanti giovani lanciati con la maglia azzurra. Quello che l'ha sorpresa di più?

"Barella è stato uno dei primi. Non aveva tanta esperienza ma in poco tempo è diventato uno dei migliori centrocampisti italiani. Però tutti quelli che sono arrivati in seguito sono stati bravi, hanno qualità e sono giovani".

Castrovilli può essere una sorpresa in vista dell'Europeo?

"Ha delle qualità importanti, lo abbiamo convocato per conoscerlo meglio, così come altri ragazzi. E' giovane, ha fatto poche presenza in serie A. Dipenderà da lui in questi sei mesi. Sicuramente sarà un giocatore importante per i prossimi anni della Nazionale".

Le amichevole di preparazione per l'Europeo?

"Giocheremo a marzo, non ci sono altre possibilità. Vedremo che Nazionali saranno disponibili, ma saranno sicuramente di fascia alta".

Una favorita per l'Europeo?

"Ci son tante Nazionali forti, difficile dirlo adesso".

Balotelli ha delle possibilità?

"Sei mesi sono lunghi...".

Dal palco, poi, Roberto Mancini ha parlato brevemente anche del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic: "È un grande piacere, sembra che questa cosa stia andando bene. Ci vuole tempo, ma tornare a casa è una cosa bella per tutti quelli che gli vogliono bene".