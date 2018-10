TMW - Italia, Mancini: "Portogallo superiore, ma ora l'obiettivo è batterli"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti dopo l'incontro al Quirinale col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Oggi è un giorno bello perché siamo stati dal Presidente della Repubblica e, siccome non capita spesso, è un giorno particolare".

Mattarella ha detto di voler festeggiare a Qatar 2022.

"Qatar 2022 è ancora lontano...".

Chi vi sta mettendo un po' di pressione?

"Siete voi giornalisti. Noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, vorremmo sempre vincere e giocare sempre meglio, ma questo dipende anche dai nostri avversari".

Quella di ieri è stata la gara della svolta?

"Io penso che la gara con l'Ucraina sia stata giocata bene, meritavamo un risultato diverso. La partita di ieri è stato un momento importante e mi fa piacere per i ragazzi, se lo meritavano".

Quella di ieri la Nazionale tipo?

"Noi dobbiamo avere tanti giocatori, non possiamo far giocare sempre gli stessi".

Se i piccoli stanno bene sarà a grandi linee l'Italia del 4-3-3?

"In questo momento le cose stanno andando bene così. Abbiamo dei giocatori che possono giocare con questo sistema e hanno più difficoltà con altro. Anche se, alla fine, quello che conta è l'atteggiamento propositivo".

Adesso l'obiettivo è il primo posto nel girone?

"No, adesso l'obiettivo è dare continuità a quanto fatto nelle ultime due gare col Portogallo in casa. Il Portogallo in questo momento è ancora un po' superiore a noi, sono i campioni d'Europa in carica, ma l'obiettivo è quello di batterli a Milano".