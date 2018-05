TMW - Italia, Mancini: "Sono positivo, sogno la Nazionale della rinascita"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato dalla sala conferenze dell'evento KickOff: “Il momento storico dell'Italia che preferisco è la vittoria ai Mondiali del 1982. Italia ancora una potenza? Penso di sì, il calcio avvicina tutti: abbiamo 50 milioni di allenatori. Questo è molto importante, io sono sempre positivo anche se ora si dice che in Italia non ci sono talenti. Quando abbiamo vinto i Mondiali avevamo grandi talenti, forse anche troppi tutti insieme. Ora ne abbiamo forse qualcuno meno ma ci sono giocatori bravi: bisogna aspettare un attimo e dargli fiducia, così possiamo avere un buon futuro. Credo che in questo momento la Nazionale, in difficoltà, possa trovare la strada giusta. Boskov? Era furbo, ci faceva dire le cose. Ricordo contro il Milan che il problema era marcare Gullit. Chiamò me e Vialli per chiedere suggerimenti e noi gli dicemmo Vierchowod. Il giorno dopo ci mise Fusi. Nazionale? Il nostro pensiero calcistico ci ha portato a vincere quattro Mondiali e tre finali perse ai rigori. Forse siamo stati anche meglio del Brasile, anche se non giocheremo mai come loro o come la Spagna degli ultimi anni. Da grandi delusioni possono nascere grandissimi trionfi. Nei momenti difficili abbiamo sempre trovato l'orgoglio, e i giocatori devono sognare di riportare l'Italia in cima al Mondo. Voglio che sia l'Italia della rinascita”.