Fonte: Dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In zona mista dalla Dacia Arena di Udine ai microfoni di TMW è intervenuto l’attaccante della Nazionale e della Sampdoria Fabio Quagliarella che ha così commentato il 2-0 alla Finlandia: “È stata bellissima l’accoglienza, ringrazio tutti di cuore. Mi acclamavano ancora prima di entrare ed è stata un’emozione forte, non capita sempre quando si gioca. Mi hanno fatto vivere una serata stupenda, li ringrazio veramente. Poi abbiamo vinto 2-0, quindi serata perfetta. Sono entrato per cercare di fare gol, avevo pochi minuti a disposizione ma sono contentissimo. Sto bene mentalmente e fisicamente, è stato bravo il portiere. Ci sono giovani forti, grande personalità, bravi ragazzi. L’Italia ha un bel futuro, quindi speriamo bene. Vediamo cosa succede martedì”.