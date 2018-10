TMW - Italia U21, Mandragora: "Sogniamo di tornare a Udine per la finale"

Fonte: Dal nostro inviato Simone Lorini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Madragora, centrocampista della Nazionale U21 e dell'Udinese, ha parlato al termine della sconfitta contro i pari età del Belgio per 1-0: "Il sogno nel cassetto di tutti noi è quello di tornare qui a Udine per la finale dell'Europeo la prossima estate, lavoriamo e pensiamo partita dopo partita come fanno le grandi squadre con la fame e la voglia di arrivare alla finale. Stasera ci abbiamo provato, siamo stati poco cinici. Abbiamo concesso poco ma non è bastato per vincere. Dovremo lavorare per migliorare negli aspetti dove siamo stati carenti. Stiamo crescendo e nel tempo che abbiamo ci mettiamo a disposizione del mister per trovare i meccanismi giusti in vista dell'Europeo".