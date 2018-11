TMW - Juve, Allegri: "Higuain fino al rigore ha fatto una buona partita"

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste alcune dichiarazioni, riprese da TuttoMercatoWeb.com, del tecnico bianconero Massimiliano Allegri al termine della partita tra la sua Juventus e il Milan, vinta 0-2 dalla Vecchia Signora: "Una partita persa a 5' dalla fine ci è servita di lezione perché la squadra ha difeso bene sulle palle inattive, concedendo solamente una punizione laterale. Bonucci tenuto fuori? Non c'è nessuna sorpresa, era turnover. L'ho fatto riposare perché le ha giocate tutte finora, poi purtroppo è capitato stasera. Scelta condivisa? Ieri gli ho detto che doveva venire in panchina con me perché non avrebbe giocato. Bentancur? Cresciuto molto, ci porta tecnica e quantità. Higuain? Fino al rigore aveva fatto una buona partita. Non ho avuto modo di parlare con lui dopo la partita".