tmw Juve, anche De Ligt presente alla rifinitura: il difensore tornerà presto a disposizione

Il ritorno in campo di Matthijs de Ligt si avvicina sempre più. L'olandese è infatti in campo in questi minuti insieme ai suoi compagni nella seduta di rifinitura della Juventus in vista della gara di Champions League in programma per domani a Kiev. Primo assaggio di seduta in gruppo dunque per il difensore che se dovesse, come sembra, rispettare la tabella di marcia, potrebbe tornare a disposizione di Pirlo per la gara contro la Lazio del prossimo 8 novembre.