TMW - Juve-Barça per de Ligt: operazione onerosa, intorno agli 80 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs de Ligt rischia di essere il prossimo craque difensivo a livello mondiale. Diciannove anni compiuti ad agosto, un'estate nel mirino delle big d'Europa, ora la sua quotazione è altissima. A maggio il Tottenham ha offerto circa 55 milioni di euro per il suo cartellino, ma l'Ajax ha risposto con un diniego, probabilmente per monetizzare al massimo nella prossima stagione.

JUVENTUS MOLTO INTERESSATA - Per Andrea Agnelli de Ligt è uno di quei giocatori che rientrano nella cerchia dei "Cristiano Ronaldo" inferiori ai 25 anni. De Ligt è ovviamente il difensore più forte del mondo, in prospettiva, prenderlo significherebbe garantirsi la sostituzione di Leonardo Bonucci, essendo una sorta di regista difensivo dal piede destro. Per questo la sua valutazione sta lievitando sempre di più e, sebbene Raiola (suo procuratore) non lo dica, l'obiettivo è quello di arrivare intorno agli ottanta milioni di euro, intorno alla cifra pagata dal Liverpool per van Dijk lo scorso gennaio.

INSIDIA BARCELLONA - I grandi campioni, soprattutto giovani, spesso interessano anche ai club migliori del mondo, soprattutto in un periodo in cui almeno 7-8 squadre possono rifiutare 100 milioni senza colpo ferire. Così il Barça sta facendo le proprie valutazioni e pare deciso a puntare sul giovane olandese, come e quanto la Juventus. Certo, il problema in questo senso è che potrebbe esserci un'asta e la Juve essere convinta di parteciparci. E la Roma? Nelle ultime settimane si è parlato anche dei giallorossi che, però, non riuscirebbero ad arrivare a queste cifre.