tmw Juve-Barcellona, schiarita all'orizzonte sullo scambio tra Arthur e Pjanic: ore decisive

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha smentito oggi il litigio con Miralem Pjanic e la rottura col bosniaco che avrebbe avuto in allenamento. Questo, però, non sembra cambiare niente in ottica futuro: il bosniaco resta in uscita e secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, sarebbe da registrare una schiarita in ottica Barcellona. Il club blaugrana è in pressing su Arthur per convincerlo ad accettare la Juventus in questi giorni.

A Siviglia solo da subentrato Il giocatore sudamericano, peraltro, anche col Siviglia ha giocato solo da subentrato . La posizione ufficiale dell'entourage e dei rappresentanti del calciatore ex Gremio resta sempre quella della volontà ferrea di restare a Barcellona ma il tecnico Setien in prima battuta e pure la dirigenza sembrano decisi a convincere il ragazzo.

Entro fine mese Il pressing è anche una questione temporale: Juventus e Barcellona vogliono chiudere lo scambio in tempo per la chiusura dei bilanci, ovvero entro fine mese. E quel che arriva dalle controparti non è più una sensazione negativa: Arthur potrebbe decidere di cedere al corteggiamento senza sosta della Juventus mentre dall'altra parte solo Miralem Pjanic oggi è interessato dallo scambio tra i club. L'ingaggio pronto sarebbe da 5 milioni di euro a stagione, uno stipendio pesante ma che racconta di tutta la volontà dei club di chiudere l'operazione.

A breve nuovi contatti Sono previsti già nelle prossime ore e nei prossimi due giorni contatti per cercare di sbloccare la trattativa. Juventus e Barcellona, con Pjanic che ha già detto sì ai Blaugrana, in forcing totale. E adesso Arthur, nonostante la posizione ufficiale, sembra aprire allo sbarco in Italia.