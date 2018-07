TMW - Juve-Bonucci, appena terminato incontro Paratici-ag. Caldara

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aggiornamenti da Milano, dove è andato in scena e appena terminato un incontro decisivo, in casa Juventus, tra il ds bianconero Fabio Paratici e il procuratore Giuseppe Riso, che rappresenta tra gli altri il neo-difensore juventino Mattia Caldara, possibile contropartita tecnica nella trattativa che porterebbe all'incredibile ritorno di Leonardo Bonucci in bianconero.