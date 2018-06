TMW - Juve, continua il pressing su Cancelo. Ma ancora niente offerta

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus resta forte su Joao Cancelo, esterno del Valencia che non è stato riscattato dall'Inter. I bianconeri, secondo le ultime raccolte da Tuttomercatoweb, non hanno ancora messo sul tavolo una proposta ufficiale per il club spagnolo, che da parte sua non si smuove dalla valutazione fatta ad inizio giugno di 40 milioni di euro. Gli apprezzamenti ed i sondaggi per il portoghese in fondo non mancano, con il Wolverhampton che continua ad essere la squadra maggiormente in pressing su Alemany e Longoria. I due dirigenti iberici, presenti nelle scorse ore a Milano, stanno intanto lasciando l'Italia proprio in questi momenti.