TMW - Juve, De Ligt osservato speciale: "Molti club da Raiola per me"

Dal corrispondente a Torino

Su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa. Juventus compresa, che lunedì ha potuto osservare da vicino Matthijs De Ligt, il difensore classe '99 dell'Ajax in campo con gli orange allo Stadium nell'amichevole davanti a Belotti, Insigne, Zaza, e agli altri azzurri che si sono avvicendati nello sperimentale tridente di Roberto Mancini. A Torino, in quella che potrebbe essere la sua nuova casa, il ragazzo cresciuto nel vivaio dei lancieri ha incontrato Pavel Nedved e Fabio Paratici, accompagnato dal suo agente, con cui visitato la città e le strutture del club. Dalla Continassa si discute del giovane da tempo: difensore moderno, forte fisicamente e con grandi doti tecniche in grado di farne un promettente regista difensivo. E non è escluso che dalle parole si passi presto ai fatti. Soprattutto in caso di partenza di Medhi Benatia, sempre più lontano dai colori bianconeri. "So che molti club si sono presentati da Mino Raiola per me. Mi ha detto questo. Poi non so se si chiamano Juventus o Psv Eindhoven. Al momento non c'è niente di sicuro" le parole del centrale 19enne in mixed zone ai microfoni di Tuttomercatoweb. "Lo Stadium? Penso che sia un bell'impianto in una bella città. La Juve è un club con una grande storia, tanti titoli e ottimi giocatori".

OSSERVATO SPECIALE - L'interesse dei bianconeri, assieme a quello di altri grandi club come Arsenal, Psv Eindhoven, United e Barcellona, potrebbe far partire un'asta per De Ligt in grado di farne lievitare il prezzo. Dall'Olanda, attualmente la sua valutazione si attesta tra i 40 e i 50 milioni di euro. "Non sono ancora in contatto con nessuno - ha confessato il giocatore ai giornalisti -. Sono qui con la mia nazionale, concentrato su questo. Certo, è un vero onore essere associato a certi grandi club ma per me non cambia, io devo soltanto continuare a giocare bene. Spero di poter crescere il più possibile. E per questo è importante giocare ogni settimana ad alti livelli. Chi sceglierei tra Juve, Bercellona e United? E' difficile, sono tutte grandi squadre. Io per ora gioco per l'Ajax. Bisogna pensarci, capire qual sia il passo migliore da fare. Al momento non saprei, sono in vacanza e posso pensarci su".