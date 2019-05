© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Merih Demiral e la Juventus, affare praticamente concluso. Il difensore è stato riscattato dal Sassuolo che aveva l’obbligo e adesso è tempo di cessione. Per il calciatore contratto quinquennale, firma prevista al ritorno dagli impegni con la Nazionale Turca. Poi nel corso delle prossime settimane la Juventus deciderà se tenere il giocatore o se girarlo in prestito magari ancora a Sassuolo. Operazione da 15 milioni di euro. Demiral-Juve, firma in arrivo...