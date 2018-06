TMW - Juve, giornata di incontri: Lucci, Petralito, Apostolopoulos

Fonte: ha collaborato da Milano, Alessandro Rimi

Mattinata di incontri in casa Juventus per la dirigenza bianconera nella sua casa base del mercato milanese. Pochi istanti fa, summit con Antonios Apostolopoulos, agente dell'ex bianconero Donis, ora allo Stoccarda, e con l'intermediario Giacomo Petralito. Quest'ultimo, vicino alle trattative del calciomercato tedesco, è arrivato in compagnia del procuratore greco. Sul tavolo anche l'idea Sokratis Papasthatopoulos del Borussia Dortmund? Difficile, perché il centrale sarebbe vicino all'Arsenal, ma i summit di ieri con l'entourage di Daniele Rugani, possibile partente, potrebbero cambiare gli scenari. All'interno di Palazzo Parigi anche Alessandro Lucci, procuratore tra gli altri di Suso, di Alessandro Florenzi e di due bianconeri come Mattia Perin e Juan Guillermo Cuadrado.