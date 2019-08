TMW - Juve, Martusciello: "De Ligt bene fin quando hanno retto le gambe"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vice allenatore della Juventus Giovanni Martusciello ha commentato in zona mista ai microfoni di TMW la rocambolesca partita vinta per 4-3 contro il Napoli: “È successo quello che succede in questo momento qui, dove le risorse energetiche vengono meno, non c’è più reazione. Si finisce ad accontentarsi del vantaggio e si sono commessi degli errori dettati dalla fatica, dalla leggerezza. Così si è rimessa in piedi una partita che era stata dominata per 60’”.

Sulla difesa: “I gol si possono evitare sempre, gli errori ci sono, ma sono determinati dalla condizione fisica dovuta da tanti giocatori che vengono da infortuni e quindi non riescono a reggere per 80-90 minuti. Ci prendiamo di buono quello che abbiamo fatto oggi”.

Su Sarri: “L’ho sentito dopo la partita, era felice. Prima della gara era abbastanza teso essendo stato lì per tre anni e avendo fatto veramente la storia. Era emozionato, ci sono tanti giocatori che lui ha allenato, un popolo che ha tifato per lui. Ora si trova in questo altro ambiente ed era emozionato”.

Sull’esordio di De Ligt: “Positivo fino a quando hanno retto le gambe, poi ha avuto un tracollo fisico. Lì abbiamo commesso tanti errori evitabili, ma determinati dalla condizione fisica ancora non ottimale. Ma è un giocatore vi assicuro straordinario”.