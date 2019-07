© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo l'uomo copertina, Matthijs de Ligt, a catalizzare le attenzioni di mercato della Juventus. Nel mirino bianconero ci sono anche due affari già impostati, praticamente definiti. Il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, è rientrato ieri nella sua casa base di Milano dove ha proseguito contatti e incontri. Cosa che farà anche in giornata odierna e domani. Sono infatti le ore decisive per definire anche nei dettagli, insieme al Sassuolo e all'Empoli, due trattative. Si tratta di Merih Demiral, che la Vecchia Signora prenderà dai neroverdi per 15 milioni. Per restare. Perché il centrale turco sarà parte del pacchetto arretrato di Maurizio Sarri nella prossima stagione ed entro il week-end l'affare sarà definito. Lui e Hamed Traoré, centrocampista 2000 in arrivo dall'Empoli proprio per la stessa cifra e che sbarcherà però prima al Sassuolo direttamente da Empoli. Il tutto mentre Paratici e il suo team continuano a lavorare anche alle uscite dalla Juve.