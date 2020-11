tmw Juve, rifinitura alla Continassa: Ramsey in gruppo. Out Bonucci, Chiellini e Demiral

Allenamento di rifinitura per la Juventus in vista della gara di Champions League di domani contro il Ferencvaros. I bianconeri sono in campo in questi minuti alla Continassa e le buone notizie arrivano da Aaron Ramsey, che sta lavorando insieme al gruppo. Assenti invece Chiellini, Bonucci e Demiral.