TMW - Juve, riscattato dall'Empoli il giovane attaccante Mirco Lipari

Fonte: inviato a Torino

© foto di Marco Spadavecchia

La Juventus ha esercitato il diritto di riscatto sul cartellino di Mirco Lipari, la scorsa stagione capocannoniere in Under 17 con 21 reti in 24 presenze. L'attaccante classe 2002, originario di Cecina e passato dall'Empoli in Under 15 e 16, sarà tra i protagonisti del prossimo campionato Primavera ancora in maglia bianconera.