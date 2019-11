Fonte: dall'inviato Marco Conterio

Iniziato alla Continassa l'allenamento della Juventus di Maurizio Sarri, che domani affronta l'Atletico Madrid in casa: i bianconeri sono scesi in campo in questi minuti, presenti anche Bernardeschi e de Ligt, ma soprattutto Cristiano Ronaldo, neanche convocato per la sfida di campionato contro l'Atalanta di sabato scorso. Il lusitano si è a lungo intrattenuto col mister bianconero, un esteso colloquio che ha preceduto l'inizio della seduta di allenamento della vigilia.

Capitolo assenze - Non fanno parte della truppa bianconera Rabiot, Alex Sandro e Douglas Costa: per loro tre recupero per la sfida di domani molto difficile.