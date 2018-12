TMW - Juventus, Douglas Costa pedina gradita per il ritorno di Pogba

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paul Pogba continua a essere un obiettivo per la Juventus. Difficile - se non impossibile - che il francese si sposti a gennaio, ma la verità è che nella prossima estate il francese lascerà il Manchester United. I bianconeri potrebbero mettere sulla bilancia il cartellino di Alex Sandro, nonostante il rinnovo delle scorse ore, ma non solo.

PIACE DOUGLAS COSTA - I Red Devils hanno osservato negli scorsi mesi il brasiliano, ottenendo delle buone relazioni. La sua valutazione è vicina ai 50 milioni di euro e potrebbe essere una buona opportunità per abbassare la contropartita economica per Pogba. Anche per lui una cessione nella prossima finestra trasferimenti è molto molto complicata.