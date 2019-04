TMW - Juventus, Emre Can: "Meglio nella ripresa. Buon punto per noi"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

Al termine di Inter-Juventus 1-1, ai microfoni di TMW, è intervenuto il centrocampista della Juventus Emre Can: “Credo che sia stata una buona partita, non abbiamo cominciato bene, ma nella ripresa è andata molto meglio per noi. Abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a portare a casa un punto. All’inizio ho avuto qualche problema. Sicuramente oggi per me è stato meglio giocare in quella posizione, è un bene avere una formazione versatile e riuscire a cambiare le cose a gara in corso”.