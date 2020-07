tmw Juventus-Lazio alle 21.45: l'arrivo delle squadre all'Allianz Stadium

Si scalda l'atmosfera in zona Continassa, dove sono arrivati i pullman di Juventus e Lazio, ansiose di scendere in campo per giocare una sfida molto importante per entrambe: i bianconeri potrebbero avvicinarsi e di molto al nono Scudetto di fila, il primo della gestione Sarri, mentre la squadra di Inzaghi punta ad interrompere la striscia negativa di risultati dopo aver detto addio ai sogni Scudetto, ma anche e soprattutto a blindare il posto in zona Champions League. Di seguito i video del nostro inviato: