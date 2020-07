tmw Juventus-Milik, altro no di Paratici all'inserimento nella trattativa di Bernardeschi

vedi letture

Non è una novità: la Juventus ha puntato su Arkadiusz Milik per l'attacco dell'anno prossimo. Il polacco non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Napoli e dovrebbe partire nella prossima sessione di mercato, con le squadre che a breve dovrebbero sedersi a tavolino per cercare di trovare un accordo per il trasferimento. Paratici dovrebbe inserire delle contropartite nell'affare e il preferito di Gennaro Gattuso resta Federico Bernardeschi. Un nome su cui la Juve però non sembra intenzionata ad ammorbidirsi: nelle ultime ore è arrivato un nuovo no dei bianconeri alla richiesta azzurra di coinvolgere l'ex viola nella trattativa.