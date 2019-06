TMW - Juventus, nel mirino il giovane Javi Lopez dell'Alaves

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico Gaetano

Non solo i grandi colpi. La Juventus guarda al futuro e si prepara a rinforzare il settore giovanile. Il club bianconero guarda in particolare alla Spagna: secondo le informazioni apprese dalla nostra redazione, starebbe trattando con l'Alaves per il terzino sinistro Javi Lopez, classe 2002.