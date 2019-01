© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha rifiutato un'offerta da parte dell'Arsenal per liberare subito, con sei mesi di anticipo, Aaron Ramsey: i londinesi avevano chiesto in cambio Mehdi Benatia, difensore marocchino, ricevendo però un diniego dai bianconeri: l'intenzione è quella di non volere toccare la rosa a gennaio, mentre il gallese è virtualmente un giocatore bianconero ma solo dall'estate prossima.