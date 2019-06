TMW - Juventus, nuovi contatti col procuratore di Sensi e Mancini

Fonte: Da Milano, Ivan Cardia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo incontro a Milano tra il direttore dell'area tecnica della Juventus Fabio Paratici e il procuratore Giuseppe Riso. Il club bianconero, in attesa di definire le ultime sul nuovo allenatore, ha individuato nel centrocampista del Sassuolo Stefano Sensi e nel difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini due profili interessanti per il futuro. E ne sta discutendo anche in questi minuti.