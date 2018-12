TMW - Juventus-Pogba, asse caldo. Ma per giugno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus rivuole Pogba, Pogba rivuole la Juventus. La situazione appare molto chiara, nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra Mino Raiola e Pavel Nedved per capire la possibilità di condurre in porto l'operazione. La seconda vita del francese a Manchester appare conclusa e, a meno che non arrivi Antonio Conte (uno dei candidati alla panchina dei Red Devils), a giugno sarà ceduto.

GENNAIO COMPLICATO - Raiola non è uomo da finestra trasferimenti invernale. E d'altro canto pure lo United non vorrebbe cedere il giocatore in corsa, così come la Juventus non ha un bilancio adeguato - deve pur sempre fronteggiare l'affare Ronaldo - per puntare a Pogba già da gennaio. Così la discussione sarà rimandata a giugno, quando il cartellino di Pogba sarà già stato ammortizzato per il 60%, con la possibilità di una plusvalenza secca da parte dello United. La valutazione per ora non è data sapersi, ma sarà comunque inferiore a quanto pagato ai tempi dal club inglese.