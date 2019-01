Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristian Romero sempre più in orbita Juventus. In settimana possibile incontro tra l'entourage del giocatore e i bianconeri per trovare l'accordo sul contratto che lo legherà al club juventino per i prossimi 5 anni. L'argentino resterà comunque un'altra stagione al Grifone per crescere e acquisire ulteriore esperienza nel nostro campionato.