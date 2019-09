TMW - Juventus, Sarri: "Oggi sei cambi, ho messo in difficoltà la squadra"

Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in zona mista al termine della sfida vinta contro l’Hellas Verona: “Che emozione c’è a esordire qui? Chiaro che entrare all'Allianz da allenatore della Juventus è bello ed emozionante - ha esordito -. Siamo riusciti a ribaltare una gara difficile, contro una formazione aggressiva che non aveva mai preso gol su azione in questo campionato. Abbiamo giocato bene sotto l'aspetto caratteriale, bisogna migliorare sotto l'aspetto tecnico perché abbiamo sofferto tantissimo la pressione avversaria in uscita. Dal puto di vista tattico ci siamo allungati e gli avversari erano molto larghi. Sono degli aspetti su cui dobbiamo lavorare. Siamo in una fase di costruzione, quando cambi sei giocatori qualche difficoltà c’è. Abbiamo voluto evitare rogne a livello di infortunio. Cambiare solo due giocatori probabilmente voleva dire metterli nelle condizioni di fare meglio. Poi alla fine non hanno fatto male: non c'erano dubbi su Buffon, non c'erano dubbi su Dybala, ma gli altri sono tutti da inserire completamente. In questo senso posso dire che qualche difficoltà alla squadra l’ho creata anche io”.

Su Ramsey: “Ci ha ripagati col il gol. È un giocatore forte che può fare anche meglio, soprattutto nella fase di costruzione perché loro hanno preso il nostro centrocampista centrale a uomo e questo richiedeva che i nostri centrocampisti mancino e destro si proponessero di più in fase di costruzione”.