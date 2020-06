tmw Juventus, stasera test in famiglia nel silenzio dello Stadium. Out Higuain e Chiellini

In vista del ritorno in campo, che per i bianconeri si concretizzerà tra una settimana esatta, la Juventus stasera fa un test in famiglia allo Stadium. Sarri proverà qualcosa anche a livello tattico, ma sostanzialmente la gara servirà a riabituarsi al vuoto dello Stadium: lo avevano fatto anche prima di Juve-Inter e il risultato ha dato ragione al tecnico, ecco che verrà riproposto anche per la sfida all'altra milanese.

Capitolo infortuni - Ieri si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra Gonzalo Higuain, escluse lesioni ma nelle prossime ore altri esami strumentali sveleranno l'entità dell'infortunio e dello stop. Programma differenziato per Chiellini, già previsto comunque, che non prenderà parte al test serale dello Stadium.

Dal prossimo weekend si fa sul serio - Da capire se domani ci sarà defaticante o riposo. In ogni caso da domenica comincerà la settimana tipo per l'avvicinamento alla partita. I bianconeri apriranno le danze ospitando il Milan all'Allianz Stadium già venerdì sera, per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.