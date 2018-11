TMW - L'annuncio di Conte: "Torno a giugno. Il R.Madrid non mi ha usato"

Fonte: Dal nostro inviato, Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Complimenti ad Allegri, una panchina d'oro meritatissima. Sta facendo un grande lavoro. Penso che la Juve in questi anni si sia attrezzata e migliorata anno dopo anno, ora è tra le top in Europa e nel mondo, ha tutte le carte in regola per vincere la Champions". Parole e pensieri di Antonio Conte, allenatore che ha rilasciato una lunga intervista a Coverciano a margine dell'assegnazione della panchina d'Oro.

Mancata convocazione di Parolo, che ne pensi?

"Da ex ct dico che è giusto rispettare le scelte, io ora non sono il commissario tecnico. Roberto Mancini sta facendo un ottimo lavoro. Per Parolo ho grande affetto per il giocatore e per l'uomo".

Come la trovi la Serie A?

"La Serie A la trovo di livello importante, è più competitiva e lo si può vedere anche in Europa. Bisogna andare avanti su questa strada".

Dove ti vedi in questo momento?

"Per il momento mi vedo a casa, mi sto aggiornando e sto andando a vedere qualche collega. Sto guardano un po' tutti i campionati".

La tua favorita per la Champions?

"Non voglio dirla... Ci sono quattro cinque squadre: Juventus, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City e forse anche PSG".

Cosa pensa del gesto di Mourinho?

"Non sono la persona più adatta per parlare di questo argomento".

A chi darebbe il pallone d'Oro?

"C'è una giuria di esperti, giusto che decidano loro".

Le manca il campo?

"Non sento necessità di tornare quanto prima, ho vissuto annate molto intense e sto utilizzando questo periodo per ricaricarmi".

Ti sei sentito usato dal Real Madrid?

"Assolutamente no, non c'è da dire nulla. Voglio riposare fino a giugno. Poi nella vita mai dire mai...".

Non accetterai quindi una panchina in corso?

"In questo momento non sento questa necessità. Ma per un allenatore di livello prendere cose in corsa non è mai bello, meglio prendere una squadra a inizio stagione".