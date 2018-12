TMW - Lazaar verso il ritorno in Italia: Genoa e Frosinone interessate

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina il rientro in Italia di Achraf Lazaar del Newcastle, già trattato in estate e vecchia conoscenza della Serie A. Il classe '92, ex Varese, Palermo e Benevento, è infatti cercato da Genoa e Frosinone, squadre intenzionate a cambiare molto in inverno per provare ad accontentare le richieste dei nuovi allenatori, rispettivamente Prandelli e Baroni.