tmw Lazio, a Formello si allena il gruppo degli italiani. Si rivede anche Leiva

Continuano gli allenamenti a gruppi a Formello per i giocatori della Lazio con il gruppo degli italiani formato da Immobile, Cataldi, Lazzari, Acerbi e Parolo che in questo momento sono sul campo per allenarsi ovviamente singolarmente. Si rivede anche Lucas Leiva che è tornato a correre a velocità sostenuta e sul campo di gioco avendo superato la prima fase di riabilitazione dopo l'intervento delle scorse settimane. In campo, a guidare i giocatori a debita distanza, c'è Simone Inzaghi, regolarmente munito di mascherina.