Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Visita alla clinica Paideia per Senad Lulic. L'esterno della Lazio è arrivato da poco per svolgere accertamenti per il problema alla caviglia che si trascina da tempo. Ieri il giocatore ha svolto solo un lavoro di scarico in palestra, oggi pomeriggio non forzerà e lo staff medico proverà a recuperarlo per il Parma. Se non dovesse farcela è pronto Jony.