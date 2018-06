TMW - Lazio-Acerbi, prima la cessione di Felipe Anderson: il punto

Fonte: dalla Lega di Serie A, Alessandro Rimi

La Lazio cerca l'erede di Stefan de Vrij, finito all'Inter a parametro zero. Secondo quel che emerge dalla Lega Calcio, è confermato l'interessamento forte dei biancocelesti per Francesco Acerbi del Sassuolo. Prima di formalizzare un'offerta, però, Lotito aspetta di cedere Felipe Anderson. Sul brasiliano c'è il pressing del West Ham che offre 30 milioni bonus compresi per il giocatore con le riunioni che proseguono in queste ore.