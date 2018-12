TMW - Lazio, Calveri: "Siviglia ostico. Ma così testeremo il nostro livello"

Fonte: dagli inviati a Nyon, Lorenzo Di Benedetto e Ivan Cardia

Il dirigente della Lazio Armando Calveri ha parlato ai microfoni di TMW a margine del sorteggio di Europa League che ha accoppiato i biancocelesti con il Siviglia nei sedicesimi di finale: "Abbiamo trovato una squadra che ha grossa esperienza in questa competizione, ha più successi di tutti in questa coppa e sta vivendo un momento brillante in Liga. Rispetto alle altre concorrenti non ci è andata benissimo, è un ostacolo ostico in questa avventura. Il girone? Era uno dei più difficili, abbiamo eliminato l'OM raggiungendo la qualificazione con due turni di anticipo. E l'Eintracht era in un momento di grazia. Affronteremo l'evento con la giusta determinazione e sarà un modo per testare il nostro livello. Reazioni dallo spogliatoio? Ora sono concentrati su Bergamo, ma è ovvio che il Siviglia è una squadra leader in Europa per il gioco e per i risultati. L'Atalanta? Bergamo è un campo difficile, come Siviglia. Hanno una squadra che gioca, corre e lotta e l'ambiente sarà caldo. Ma la Lazio si farà trovare pronta. Il mercato? Non credo che nelle dinamiche della Lazio il mercato inciderà troppo. La nostra è una squadra già forte e solida che ha solo bisogno di ritrovare certezze e serenità per esprimere ciò che ha già espresso la scorsa stagione. Lo stadio di Siviglia? Ci aspettiamo che la tifoseria laziale sia unita, compatta e presente per incitare i ragazzi che ne hanno bisogno. Europa League o quarto posto? Noi vogliamo ambire a rimanere in certi ambienti, quindi puntiamo sempre al miglior risultato possibile".