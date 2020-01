© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Colpo di prospettiva per la Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club biancoceleste avrebbe chiuso con la Salernitana per l'acquisto di Andrea Marino, giovane centrocampista classe 2001 finora in prestito al Rieti. Con gli amarantocelesti il giocatore ha messo a referto 11 presenze e un gol in Serie C.