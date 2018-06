TMW - Lazio, Felipe Anderson più vicino al West Ham: chiusura a 38 milioni

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

West Ham sempre più vicino a chiudere per Felipe Anderson. Secondo quanto raccolto da TMW, l'affare potrebbe chiudersi per 35 milioni di euro più 3 di bonus: la Lazio chiede sempre 40 milioni, ma il West Ham non ha intenzione di arrivare a quella cifra. Più semplice che la fumata bianca arrivi con l'inserimento di bonus facili da raggiungere legati a rendimento, presenze e obiettivi della squadra.