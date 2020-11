tmw Lazio, Immobile, Strakosha e Leiva out in Champions. Sono rimasti a Roma

Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva non sono partiti per la trasferta di Champions League della Lazio contro lo Zenit San Pietroburgo. I tre giocatori non hanno lasciato Formello insieme al resto della squadra e non saranno dunque a disposizione di Inzaghi per la gara di domani in Russia.