Dopo Milinkovic-Savic e Luis Alberto, entrambi in odore di rinnovo da un paio di mesi, fra poco sarà il turno di Ciro Immobile prolungare il proprio rapporto con la Lazio. Dopo la valanga di reti di questo inizio di stagione, ci sarà un prolungamento fino al 30 giugno 2024, allungando di un anno quindi l'accordo con i biancocelesti.

INGAGGIO TOP - Come per Milinkovic-Savic, che arriverà a guadagnare 4 milioni di euro, il centravanti avrà un premio per le ottime prestazioni. Il contratto sarà quindi portato dai 3 milioni di euro attuali a 3,5 più bonus.