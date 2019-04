TMW - Lazio, Romulo: "Champions? Ci crederemo fino all'ultimo"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il centrocampista della Lazio Romulo ha parlato in zona mista dopo la gara vinta sul campo della Sampdoria: “Ci siamo rimessi in gioco, il campionato è ancora aperto e ce la giocheremo fino all'ultima partita. Oggi è un passo importante verso il nostro obiettivo, abbiamo fatto un'ottima gara poi ci siamo rilassati un po' anche per l'espulsione di Ramirez. Però ce l'abbiamo fatta e siamo contenti. Gestire la gara era calcolato ma non pensavamo di subire un gol con un giocatore in più. Ci crediamo alla Champions fino all'ultimo, siamo a tre punti dalla Roma e un punto da Milan e Atalanta che devono ancora giocare. Siamo ancora in gioco e vediamo che ci riserverà il futuro. Oggi primo tempo di sacrificio, il secondo più di gestione. L'affetto della gente? Ringrazio i tifosi, l'importante è dare il massimo, sto cercando di fare il meglio e fin qui sta andando tutto bene. C'è una finale da giocare e mancano ancora quattro partite dove dovremo dare tutto. Il gruppo è meraviglioso, nonostante le assenze di oggi abbiamo fatto un'ottima gara con Cataldi, Parolo e Caicedo che ha fatto anche una doppietta. E' un bel gruppo e questo è importante per ripartire. Siamo indietro in campionato, ma se qualcuno inciamperà noi siamo lui per occupare il loro posto. Il palo? Potevo essere più altruista ma vedevo solo la porta e non era per egoismo. Speriamo la prossima volta la palla entri. Nel finale avevo male alla spalla, ma il cambio era già previsto".