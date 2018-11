TMW - Lazio-SPAL, in tribuna presenti Mancini, Di Biagio e Gregucci

Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

Tante le personalità illustri presenti allo Stadio Olimpico per il lunch match dell'11^ giornata di Serie A tra Lazio e SPAL. In primis è da segnalare su tutti la presenza di Roberto Mancini, ct della Nazionale, in compagnia di due suoi fidati collaboratori quali Luigi Di Biagio, ct della selezione azzurra U21, e l'assistente Attilio Gregucci.