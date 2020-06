tmw Lazio su Kumbulla, Inter ancora avanti. Ma l'offerta da 18 milioni più Salcedo è bassa

vedi letture

La Lazio è forte su Marash Kumbulla, difensore centrale dell'Hellas Verona. Il direttore sportivo Igli Tare ha allacciato i contatti negli scorsi giorni per cercare un eventuale scippo sia a Inter che Juventus, sebbene la valutazione del difensore centrale non sia scesa a causa del Coronavirus: la richiesta è di 35 milioni di euro, la speranza è quella di abbassare. Kumbulla però starebbe riflettendo perché, alla Lazio, sarebbe il titolare a sinistra, poiché Stefan Radu - pur ancora in forma - non può essere eterno.

OFFERTA INTER - In tutto questo il presidente dell'Hellas, Maurizio Setti, spera che parta un'asta per il proprio stopper. L'Inter ha fatto una prima proposta da 18 milioni di euro più bonus e il cartellino di Eddy Salcedo, ma è stata giudicata insoddisfacente. La Juventus è alla finestra, al di là delle notizie delle scorse settimane.