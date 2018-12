Fonte: Riccardo Caponetti

Si sentono soltanto i tifosi del Torino all'Olimpico, nonostante siano presenti circa 40.00 laziali. Questo perchè la Curva Nord, il settore più caldo del tifo biancoleste, ha deciso di scioperare e di abbandonare l'impianto. Il motivo? Per esprimere solidarietà a Daniele Belardinelli, l'ultras scomparso negli scontri prima di Inter-Napoli, e per protestare contro la decisione di non fare entrare uno striscione in sua memoria.