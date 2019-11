TMW - Lecce, Sticchi Damiani insiste: "C'è un contrasto regolamentare"

Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla a margine dell'incontro di oggi a Roma tra arbitri, capitani e giocatori avvenuto quest'oggi per un confronto su VAR e non solo: "Mi ha fatto piacere che la protesta civile e serena che abbiamo fatto sia stata apprezzata nei toni, l'ha detto espressamente. Io credo che il problema regolamentare ci sia, c'è un contrasto che serve risolvere, ci proveremo in forma scritta".