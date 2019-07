Fonte: dal nostro inviato, Simone Bernabei

Alle ore 14 andrà in scena la riunione dei club di Serie A in Lega a Milano, con le società che dovranno discutere anche di diritti tv con la nuova proposta di Mediapro. I presidenti e i dirigenti parleranno però anche di mercato, vista la possibilità di incontrarsi proprio a Milano. Per il momento sono presenti Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis.