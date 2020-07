tmw Lieve giramento di testa per Juric alla fine di Fiorentina-Verona: in conferenza va il vice

vedi letture

Lieve giramento di testa al termine della gara pareggiata contro la Fiorentina per mister Ivan Juric. Come raccolto da TMW, il tecnico dell'Hellas Verona in questi minuti sta già meglio, anche se in conferenza parlerà comunque il suo vice Paro.